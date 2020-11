Avengers założą zbroje à la Megazord. Hulkbuster to przy nich pikuś

Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił powstanie serii Avengers Mech Strike, której autorami są Jed MacKay i Carlos Magno. Rozpisana na 5 odsłon opowieść zadebiutuje na amerykańskim rynku w lutym przyszłego roku. Mściciele zmierzą się w niej z zupełnie nowym, tajemniczym przeciwnikiem, który rozsyła po całym uniwersum Domu Pomysłów obracające rzeczywistość w perzynę fale uderzeniowe.

Z opisu fabuły wynika, że aby przeciwdziałać tej sile, każdy z członków tytułowej drużyny herosów założy na siebie zbudowaną przy pomocy ultranowoczesnej technologii zbroję, odporną na działanie fal. W sieci nie brakuje głosów, że potężne kostiumy przywodzą na myśl Megazorda z franczyzy Power Rangers.

Tak swoją serię komentuje MacKay:

Heavy metal! Kiedy Avengers staną naprzeciw czegoś, co podważa ich dotychczasowe metody walki, do pracy będą potrzebować nowych narzędzi: gigantycznych strojów robotów. (...) Gdy masz do czynienia z Mścicielami, wszystko jest wielkie. Wielka akcja. Wielka stawka. I od teraz wielkie roboty!

Wiemy już, że nowe kostiumy przywdzieją Iron Man, Kapitan Ameryka, Hulk, Thor, Czarna Wdowa, Czarna Pantera, Spider-Man i Kapitan Marvel. Zobaczcie materiały promocyjne:

Avengers Mech Strike #1 - grafiki promocyjne

https://twitter.com/Marvel/status/1328807621885906946