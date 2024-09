Awaria prądu: polska antologia grozy już dostępna

Mięta

Opowiadania składające się na Awarię prądu, łączące fikcję z elementami rzeczywistości, skłaniają do refleksji nad tym, jak zwyczajne zjawiska mogą przekształcić się w źródło lęku. Czy prąd rzeczywiście ma swoją ciemną stronę? Czy są sytuacje, w których staje się on niemalże żywym, złośliwym bytem? Każda opowieść to nie tylko przestroga, ale też podróż w nieznane, gdzie błądzenie w mroku może oznaczać coś zupełnie innego niż tylko brak światła. Jeśli kiedykolwiek obawiałeś się burzy, ciemności czy nagłego zgaśnięcia światła, ta lektura z pewnością dostarczy Ci dreszczyku emocji.

Czym jest ta tajemnicza siła, która czai się w gniazdkach, ale też w naturze, w wyładowaniach atmosferycznych i neuronach? Czy można się jej bać? Jakie mroczne sekrety kryje w sobie moment, gdy światło gaśnie? Każda z autorek antologii w niepowtarzalny sposób zmierzyła się z tymi pytaniami, tworząc przerażającą i intrygującą historię, która z pewnością wstrząśnie Waszymi zmysłami!

W tej niezwykłej antologii swoje talenty literackie zaprezentowało siedemnaście autorek: Dagmara Adwentowska, Aleksandra Bednarska, Agnieszka Biskup, Kamila Bryksy, Paulina Hendel, Karolina Mangusta Kaczkowska, Monika Kowalska, Agnieszka Kuchmister, Agnieszka Kwiatkowska, Katarzyna Berenika Miszczuk, Anna Musiałowicz, Sandra Gatt Osińska, Magdalena Sobota, Paulina Stępień, Agata Suchocka, Flora Woźnica, Klaudia Zacharska.

Awaria prądu trafiła dzisiaj do sprzedaży nakładem wydawnictwa Mięta. Książka liczy 480 stron.

