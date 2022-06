Awatar: Legenda Aanga - powstaną trzy filmy animowane. Jest ogłoszenie

fot. materiały prasowe

Paramount i Nickelodeon oficjalnie ogłosili, że powstanie trzy filmy animowane w uniwersum znanym z serialu Awatar: Legenda Aanga. Za produkcję ma odpowiadać powołane do tego Avatar Studios. Reżyserem pierwszego filmu została Lauren Montgomery, która pracowała przy oryginalnej kreskówce. Pracowała też przy takich serialach jak Voltron: Legendary Defender oraz Liga Młodych.

Bryan Konietzko i Michael DiMartino, czyli twórcy serialu animowanego będą producentami wykonawczymi. Filmy animowane docelowo mają mieć dystrybucję kinową. Szczegóły fabuły nie są znane.

Awatar: Legenda Aanga - powstaje uniwersum

Avatar Studios zostało powołane w lutym 2021 roku, aby tworzyć oryginalne treści osadzone w tym uniwersum. Plan jest taki, by powstawały one do kina, dla platformy Paramount+ i telewizji Nickelodeon.

Przypomnijmy, że Awatar: Legenda Aanga był emitowany w latach 2005 - 2008. Serial osiągnął wielki sukces, zebrał fenomenalne recenzje i stał się pozycją kultową. Doczekał się spin-offa o tytule Legenda Korry, który był emitowany przez 4 sezony i zebrał fantastyczne opinie.

W 2010 roku powstał kinowy aktorski film Ostatni władca wiatru, na którym krytycy i widzowie nie pozostawili suchej nitki. W planach jest aktorski serial, nad którym prace trwają, ale niestety twórcy oryginału nie są z nim związani.