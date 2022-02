Awkwafina wydaje oświadczenie po zarzutach o przywłaszczenie kulturowe

Źródło: materiały prasowe

Awkwafina w ostatnich latach zyskała dużą popularność, występując w wielu kasowych widowiskach: Jumanji: Następny poziom, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni czy głosowo w Raya i ostatni smok. Jednak w ostatni weekend aktorka umieściła na Twitterze oświadczenie, aby odpowiedzieć na powracające zarzuty związane z używaniem przez nią afroamerykańskiej odmiany języka angielskiego (AAVE).

Jest to krytyka skierowana w stronę aktorki, która według komentujących przywłaszczyła sobie język AAVE dla własnych korzyści, aby wyróżnić się w Hollywood. Afroamerykańska odmiana języka angielskiego jest dialektem używanym w większości przez należących do klasy średniej i klasy pracującej Afroamerykanów w szczególności ze społeczności miejskiej. Jest to skomplikowany kulturowo temat i warto przyjrzeć się oświadczeniu aktorki. Część komentujących doceniła, że odniosła się do sprawy samodzielnie, a druga grupa zauważa, że nie przeprosiła i nie powinna wykorzystywać swojego azjatyckiego pochodzenia do usprawiedliwiania czerpania z AAVE w swojej twórczości aktorskiej i muzycznej.

Awkwafina w swoim oświadczeniu napisała, że wszystko ma kontekst społeczno-polityczny, a zwłaszcza kontekst historyczny w kontekście społeczności afroamerykańskiej. Jej zdaniem grupa ta cały czas okradana jest kulturowo, wykorzystywana i przywłaszczana jest przez kulturę dominującą dla zysku pieniężnego, bez uznania i szacunku dla pionierów wśród artystów.

Zauważa jednak, że hip-hop będący wszechobecnym gatunkiem muzycznym na całym świecie jest podatny na akulturację językową i spowodowane jest po części globalizacją i mieszaniem się slangu. Dodaje, że jako osoba nie czarnoskóra, zawsze będzie słuchać i pracować nad tym, aby lepiej zrozumieć historię i kontekst AAVE. Jej amerykańska tożsamość budowana była za pomocą filmów i seriali, które oglądała w dzieciństwie, kolegów i koleżanek ze szkoły oraz właśnie z hip-hopu, który jest dla niej bardzo ważny. Oświadczenie nie kończy się przeprosinami, ale zapewnieniem, że będzie dążyć do podnoszenia na duchu społeczności imigracyjnych i chociaż jeszcze dużo musi się nauczyć, nigdy nie przestanie dążyć do lepszego zrozumienia kulturowych kontekstów.

https://twitter.com/awkwafina/status/1489963501682675712

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.