Bad Boys 4 będzie się różnić od poprzednich części. Jest też nowe zdjęcie

Do premiery 4. części Bad Boys został już niecały miesiąc. Trójka cieszyła się sporym uznaniem i dobrze zarobiła w kinach, przez co za sterami kolejnej części pojawił się ponownie duet Adil El Arbi oraz Bilall Fallah. W sieci był już zwiastun produkcji, choć niektórzy zastanawiają się nad zasadnością kontynuowania tej serii. O tej sprawie wypowiedzieli się aktorzy wcielający w główne role, czyli Will Smith oraz Martin Lawrence.

Ten film musiał zasłużyć na to, żeby zostać zrealizowanym. Nienawidzę kontynuacji, które jadą na popularności marki. W Ride or Die podejmujemy agresywne decyzje kreatywne. Chcieliśmy wcisnąć do tego filmu jak najwięcej życiowego doświadczenia i specyfiki wieku, w którym jesteśmy. W tym filmie naprawdę przesuwamy granice tego, co jest możliwe do zrobienia w letnim filmie akcji. Jest w tym pewien spirytualny aspekt i myślę, że ludzie odbiorą to jako ciekawą ewolucję dla postaci Marcusa.

Wtórował mu Lawrence:

Udało im się znaleźć coś ciekawego i odmiennego od tego, co było w poprzednich filmach. W czwórce zobaczycie coś kompletnie innego. Będę grać w tych filmach tak długo jak mój brat będzie w stanie to robić. Będzie ciężko się mnie pozbyć.

Empire opublikowało również nowe zdjęcie z Bad Boys: Ride or Die, które możecie obejrzeć w galerii poniżej.

Za kamerą powracają twórcy trójki, Adil El Arbi oraz Bilall Fallah. Natomiast za scenariusz odpowiada Chris Bremner. Producentami Bad Boys Ride or Die są między innymi Jerry Bruckheimer, Will Smith oraz Doug Belgrad. Natomiast role producentów wykonawczych mają Martin Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman oraz Jon Mone.

W obsadzie są Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Joe Pantoliano, Eric Dane, Ioan Gruffudd oraz Rhea Seehorn. Doszło do znaczącej zmiany, bo Theresa Randle nie powtórzy po raz czwarty roli żony postaci Lawrence'a. Zastąpiła ją Tasha Smith.

Bad Boys 4 - premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.