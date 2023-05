Bad Boys 4 - gwiazda serialu Zadzwoń do Saula dołącza do obsady

fot. AMC

Bad Boys 4 to nowa część serii, którą reżyserują Adil El Arbi i Bilall Fallah na podstawie scenariusza Chrisa Bremnera. Do swoich ról powracają również Will Smith i Martin Lawrence.

Ostatnio informowaliśmy, że według doniesień nadchodząca odsłona będzie nosić tytuł Bad Boys Ride of Die, a teraz poznaliśmy nazwisko aktorki, która dołącza do obsady filmu. To Rhea Seehorn, którą widzowie kojarzą z serialu Zadzwoń do Saula. Za rolę Kim otrzymała nominację do nagrody Emmy i została wyróżniona dwoma statuetkami podczas gali Saturnów. Nie podano żadnych szczegółów dotyczących postaci granej przez Seehorn.

fot. AMC

W Atlancie trwają zdjęcia do filmu Bad Boys 4, w którym zobaczymy również Paolę Núnez, Vanessę Hudgens i Alexandera Ludwiga. Ponadto w obsadzie znalazł się Eric Dane (Euforia, Ostatni okręt, Chirurdzy), który według doniesień ma wcielić się w głównego złoczyńcę. Żonę Marcusa o imieniu Theresa zagra Tasha Smith, która przejęła rolę po Theresie Randle.

Bad Boys 4 - data premiery nie została ustalona. Film pojawi się w kinach nie wcześniej niż w 2024 roku.