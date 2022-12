Baldur's Gate 3 - zwiastun, data premiery i piękna edycja kolekcjonerska. Minsc powraca!

fot. Larian Studios

Baldur's Gate 3 od października 2020 roku dostępne jest w ramach wczesnego dostępu na Steamie. Na The Game Awards 2022 podano jednak datę premiery pełnej wersji i gracze będą musieli wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości. Debiut zaplanowano bowiem dopiero na sierpień 2023 roku.

Są jednak i dobre wiadomości. Zaprezentowano nowy zwiastun, w którym widzimy nie tylko tytułowe Wrota Baldura, ale i dawno niewidzianych bohaterów: zapowiedziano, że w "trójce" powrócą Minsc i Jaheira!

Baldur's Gate 3 - edycja kolekcjonerska [cena, zawartość, zdjęcie]

Podczas TGA 2022 pokazana została również edycja kolekcjonerska Baldur's Gate 3, która ukaże się na całym świecie w 25 tysiącach egzemplarzy. Będzie ona zawierać między innymi efektowną dioramę przedstawiającą starcie z Łupieżcą Umysłów, mapę na tkaninie, metalową kostkę D20 oraz zestawy kart do Magic the Gathering. Wydanie to wyceniono na 259,99 euro, a więc około 1200 zł.