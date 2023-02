Mortal Kombat 12 powstaje i zadebiutuje już wkrótce. Nietypowa zapowiedź gry

fot. WBIE

Oficjalnie potwierdzono, że w produkcji znajduje się Mortal Kombat 12. Co ciekawe, wychodzi na to, że na tytuł ten nie będziemy musieli długo czekać, bo ma on zadebiutować na rynku w jeszcze w 2023 roku. Tym samym sytuacja na rynku bijatyk w nadchodzących miesiącach będzie naprawdę interesująca. W czerwcu czeka nas premiera bowiem premiera Street Fighter 6, a i Tekken 8 może trafić na sklepowe półki jeszcze w tym roku.

Zaskakująca jest również sama forma zapowiedzi Mortal Kombat 12. Nie towarzyszył temu żaden zwiastun ani kampania marketingowa. Po prostu wspomniano o tym podczas rozmowy o finansach Warner Bros. zapis tego konkretnego fragmentu możecie zobaczyć poniżej. Można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości dowiemy się więcej na temat nowej odsłony serii.

https://twitter.com/GuiLeena_/status/1628879220490346497

Poprzednia odsłona cyklu, Mortal Kombat 11, zadebiutowała w kwietniu 2019 roku i była wspierana po premierze poprzez dodatki z nowymi bohaterami oraz większe rozszerzenie zatytułowane Aftermath.