Ballada ptaków i węży - kim jest młody Coriolanus Snow? Tom Blyth o (niełatwym) wejściu w rolę

Ballada ptaków i węży to prequel Igrzysk Śmierci, który przenosi widzów 64 lata przed losami Katniss Everdeen. Film ma przedstawić historię "dojścia do władzy" Coriolanusa Snowa. Młodszą wersję przyszłego prezydenta Panem odgrywa Tom Blyth. Podczas wirtualnej konferencji prasowej, w której uczestniczył również ComicBook.com, aktor opowiedział o różnicach między młodzieńcem z Ballady a tyranem z Igrzysk.

Blyth przyznał, że musiał powstrzymywać się przed ponownym obejrzeniem trylogii Igrzysk i obserwowaniem gry aktorskiej Donalda Sutherlanda, który wcielił się w starszego Snowa. Początkowo próbował do niej nawiązać w "bystry" sposób, ale zrozumiał, że to byłoby bezskuteczne.

- Wszyscy pomyśleliby, że kopiuję dobry występ. A nie można czegoś odtworzyć. To musi być świeże. Zatem odłożyłem ten pomysł na bok i rozmawiałem zo tym, co kieruje młodego Snowa, w przeciwieństwie do tego, który jest dyktatorem i tyranem.