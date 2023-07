Barbie zadziwia w Polsce. Takiego wyniku w box office nikt się nie spodziewał?

Fot. Materiały prasowe

Warner Bros. poinformował, że Barbie do 27 lipca zanotowała ponad milion widzów. To oznacza, że po weekendzie film obejrzało więcej osób niż w weekend otwarcia. Takie sytuacje zdarzają się ekstremalnie rzadko i tylko przy największych hitach komercyjnych w historii. Nikt raczej nie spodziewał się, że w Polsce ta produkcja osiągnie taki pułap w tak szybkim tempie. To zdarza się zbyt rzadko w przypadku filmów zagranicznych.

Barbie - box office

Ta sytuacja nie jest odosobniona, bo Barbie notuje tak samo niskie spadki frekwencji w powszednie dni tygodnie w każdym kraju. Ze środy na czwartek w Ameryce Północnej było to zaledwie 7%, co przełożyło się na kwotę 21,4 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku zebrano 258,6 mln dolarów. Na świecie zbiera 32,7 mln dolarów (razem 291,4 mln dolarów). Sumując po zaledwie 7 dniach od premiery film ma 528,6 mln dolarów wpływów przy budżecie 125 mln dolarów.

Oppenheimer - box office

A jak radzi sobie Oppenheimer? Również notuje on rekordowo niskie spadki frekwencji. W Ameryce Północnej w czwartek zebrał 10 mln dolarów (razem 127,8 mln dolarów). Na świecie natomiast osiąga 16 mln dolarów (razem 147,2 mln dolarów). Sumując na koncie 265,1 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.