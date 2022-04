Barbie - Will Ferrell i Emma Mackey z Sex Education w obsadzie

netflix

Barbie to film, w którym Margot Robbie ma zagrać postać inspirowaną popularną lalką. Szczegóły fabuły nie są znane, wiemy jednak, że projekt ma ambicje być czymś znacznie więcej, niż wiele innych produkcji związanych z zabawkami. Aktorka jest jednocześnie producentką filmu przez swoją firmę, LuckyChap Entertainment. Za scenariusz odpowiadają Greta Gerwig i Noah Baumbach, co już samo w sobie wróży co najmniej solidny skrypt i interesujące podejście do tematu. Gerwig ma zająć się także reżyserią.

W rolę Kena wcieli się Ryan Gosling, a członkami obsady są również Simu Liu znany z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Kate McKinnon, Alexandra Shipp i America Ferrera. Teraz The Hollywood Reporter podaje, że Will Ferrell i Emma Mackey również wystąpią w produkcji. Ich role nie są znane, ale wielu fanów zauważa, że od pierwszej dużej roli Emmy Mackey w Sex Education, dużo mówiło się o jej podobieństwie do Margot Robbie. Spekuluje się, że być może pod uwagę brano także ten aspekt przy jej wyborze, ale to tylko domysły, a wszystkie szczegóły filmu są na razie tajemnicą.

Na ten moment nie jest znana data premiery.