Baśń o wężowym sercu - powstanie film na podstawie nagrodzonej Nike powieści. Za kamerą reżyser Watahy

Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli autorstwa Radka Raka to laureat Nagrody Literackiej Nike 2020. Jak poinformowało na swoim koncie na Facebooku wydawnictwo Powergraph, które odpowiada za powieść, książka doczeka się filmowej adaptacji. Za kamerą produkcji stanie Michał Gazda, reżyser kultowego serialu HBO Polska Wataha.

Oto co o produkcji mówi sam reżyser:

Krytycy i recenzenci wprost podkreślali niezwykły, filmowy potencjał Baśni (tarantinowski Django w cyrkule tarnowskim). Wraz z Baśnią pojawiła się oto szansa na produkcję niesamowicie oryginalną, wręcz ekstatycznie atrakcyjną wizualnie, głęboką dramaturgicznie oraz – paradoksalnie – bardzo aktualną i ważną społecznie. Takiego combo nie sposób przecenić!

Oto opis powieści pochodzący od wydawcy:

Główną postacią powieści jest dobrze znany Jakób Szela, którego dzieciństwo owiane jest tajemnicą. Autor „Baśni” postanowił wykorzystać ten fakt – wypełnił luki w biografii Szeli i zaproponował literacką historię młodości tego przywódcy chłopskiego i bohatera uciśnionego ludu. Zanim Szela stał się chłopskim królem, według Raka był on prostym chłopakiem, którego wychowywał dziadek. Kóba pracował na rzecz panów, ale jego życie było pełne fantazji i marzeń. Czy to prawda? Czy rzeczywiście dzieciństwo i młodość Jakóba Szeli mogły tak wyglądać?

Sam autor pozostawia czytelnikom swobodę w interpretacji swojego dzieła, snując wyobrażenia i refleksje na temat dorastania Szeli w niecodziennej formie. Być może pierwszy raz będziesz miał do czynienia z gawędą, w której realizm płynnie przeplata się z baśnią. To jeden z wyróżników „Baśni” Radka Raka. Poznaj Szelę z zupełnie innej, mniej historycznej strony. Dowiedz się, jak oddał serce pięknej Malwie, która jednak odrzuciła jego zaloty oraz jak zakochała się w nim Żydówka Chana. Sięgnij po książkę i przeczytaj, jak to Kóba wiózł na swoich barkach konia, zaznał krzywdy bity pańskim batem albo stał się wyniosłym dębem, który wydał na świat liczne potomstwo.