Baśniowa opowieść - reżyser Ultimatum Bourne'a przerobi nową powieść Stephena Kinga na film

Baśniowa opowieść to najnowsza powieść autorstwa Stephena Kinga, która w Polsce została wydana 7 września. Co jednak najciekawsze nie jest to historia z gatunku literatury grozy a przygodowa historia fantasy. Pisarz postanowił powrócić do gatunku po wielu latach. Paul Greengrass, reżyser między innymi filmów Kapitan Phillips oraz Ultimatum Bourne'a, stworzy filmową adaptację powieści.

King jest wielkim fanem twórczości reżysera, dlatego postanowił odsprzedać mu prawa do ekranizacji książki za symbolicznego dolara. Greengrass nie tylko stanie za kamerą, ale również będzie producentem widowiska.

fot. Universal Pictures

Baśniowa opowieść - o czym jest książka?

Oto opis fabuły literackiego oryginału pochodzący od wydawcy:

Charlie Reade jest zwyczajnym nastolatkiem, choć w dzieciństwie przeżył traumę. Właśnie wtedy złożył pewną obietnicę, ale dopiero kiedy jako uczeń ostatniej klasy liceum poznał Howarda Bowditcha, dostrzegł okazję do wywiązanie się ze swoich zobowiązań. Stroniący od ludzi stary człowiek i jego budzący grozę dom ze skrywającą jakąś mroczną tajemnicę szopą na podwórzu zafascynują Charliego i na zawsze zmienią jego życie. Ale to przede wszystkim za sprawą Radar, psa pana Bowditcha, chłopiec uda się w niesamowitą podróż do świata, w którego istnienie nigdy by nie uwierzył. Rządzeni przez tyrana mieszkańcy baśniowej krainy Empis, do której trafia, potrzebują pomocy. Charlie na początku odrzuca jednak rolę ich zbawcy. Ale w świecie, w którym czas płynie zupełnie inaczej, gdzie świecą dwa księżyce, świerszcze są wielkości kotów, a pies może znów stać się młody, jeśli postawi się go na zegarze słonecznym, wszystko jest możliwe. Nawet to, że chłopiec stanie się mężczyzną i postanowi chronić lud Empis nie tylko przed ich okrutnym władcą, ale też przed największym zagrożeniem – płynącym ze strony świata, z którego Charlie przyszedł.