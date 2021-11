Batgirl - J. K. Simmons o roli Jima Gordona w filmie

fot. materiały prasowe

Batgirl to jeden z szykowanych filmów na podstawie komiksów DC. W produkcji rolę Komisarza Jima Gordona powtórzy J.K. Simmons, który już miał okazję go zagrać przez chwilę w widowisku Liga Sprawiedliwości. Aktor w podcaście Happy, Sad, Confused zdradził kilka informacji o swojej kreacji. Po pierwsze stwierdził, że był zszokowany, gdy reżyserzy projektu zaproponowali mu powrót do roli Gordona, jednak przy okazji był bardzo tym podekscytowany. Wyjawił, że zdjęcia mają rozpocząć się w styczniu w Glasgow. Ponadto zdradził, że scenariusz rozszerzył jego rolę, przede wszystkim jako ojca tytułowej bohaterki.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. W komiksach Batgirl to tak naprawdę Barbara Gordon, która postanawia walczyć z przestępczością w Gotham City. W filmie mamy zobaczyć złoczyńcę Firefly'a.

fot. DC

Gwiazdą projektu jest Leslie Grace. Ponadto w obsadzie znalazł się Brendan Fraser. Adil El Arbi i Bilall Fallah stoją za kamerą projektu, a Christina Hodson napisała nowy szkic scenariusza.