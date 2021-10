Flash - koniec prac na planie. Reżyser obiecuje, że film zwali widzów z nóg

fot. Warner Bros.

The Flash będzie solowym filmem DC o przygodach Szkarłatnego Sprintera, w którego wciela się Ezra Miller. Szczegóły dotyczące fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że w produkcji pojawi się element multiwersum. Ponadto główny bohater spotka inną wersję siebie, dwóch Batmanów i Supergirl.

Podczas wirtualnego wydarzenia DC FanDome ani Ezra Miller, ani reżyser filmu Andy Muschietti nie chcieli nic powiedzieć o szczegółach fabuły. Ale mimo to zdradzili drobne informacje, które mogą fanów naprowadzić na odpowiedni trop. Aktor grający Szkarłatnego Sprintera wyjaśnił, że wydarzenia spowodują wiele różnych zmian w Barrym Allenie. Bohater stanie się osobą, którą widzowie poznali w filmach Liga Sprawiedliwości. Flash będzie genezą bohatera, który z młodego człowieka, który zyskał moce, ale niezbyt wiedział, jak je zamanifestować, dołączając do grupy superbohaterów, gdzie nie do końca znalazł swoje miejsce, staje się prawdziwym Flashem. Ma to być wielka historia Barry'ego Allena. Miller w dość pokrętny sposób próbował też wyjaśnić kto będzie złoczyńcą w filmie.

Z jednej strony powiedziałbym, że w naszym filmie jest kilku złoczyńców lub tak zwanych złoczyńców. A z drugiej strony powiedziałbym, że nie ma żadnych złoczyńców, biorąc pod uwagę sposób poznawania historii oraz przesłanie filmu. Chcę powiedzieć, że wszystko to nie ma sensu i tworzy zagadkę. Co jest dobre dla złoczyńców, gdy otacza ich aura tajemniczości, dopóki się nie pojawią!

Z kolei Andy Muschietti zapewniał tylko, że film zaszokuje widzów.

Będą niespodzianki. Nie możemy ujawnić, czym one są, ale prawdopodobnie zwalą was z nóg. Zrobią to. Myślę, że im mniej o tym rozmawiamy, tym lepiej. Lepiej ich nie znać, dopóki nie zobaczysz ich na dużym ekranie.

Wiemy, że po wielu latach Michael Keaton wcieli się w filmie w Batmana. Okazuje się, że reżyser nie musiał wiele robić, żeby przekonać aktora do powrotu do roli.

Myślę, że Keaton był zaszczycony, mogąc ponownie zagrać tę postać. Przede wszystkim wysłaliśmy mu świetny scenariusz i prawdopodobnie to go zainteresowało. To trochę bardziej złożone, ale po wręczeniu scenariusza obiecałem mu bardzo dobrą reżyserię. I to było tyle.

Prace nad Flasha zostały zakończone. Tę wiadomość przekazał Andy Muschietti na swoim Instagramie, udostępniając zakulisowe zdjęcia z planu.

W obsadzie produkcji poza wyżej wymienionymi aktorami znajdują się: Ben Affleck, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu. Reżyseruje Andy Muschietti na podstawie scenariusza autorstwa Christiny Hodson.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.