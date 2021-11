Batman - plotka o Jokerze znów powraca. Ten post rozgrzewa spekulacje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Swego czasu do sieci trafiła plotka, że Joker pojawi się w filmie Batman w reżyserii Matta Reevesa, ale nie będzie to ani wersja Joaquina Phoenixa, ani Jareda Leto. Według tych doniesień tę rolę gra Barry Keoghan. Oficjalnie wiemy, że gra Stanleya Merkela, glinę pracującego w policji Gotham. W komiksach był on partnerem Jima Gordona, a potem zginął. Jest teoria, że albo postać Keoghana zostanie zmieniona w Jokera, albo... informacja o Merkelu była opublikowana dla zmylenia tropów.

Nowe doniesienia oparte są na poście na Facebooku brata Barry'ego, Erica Keoghana. Napisał on tak: "W końcu wyszło na jaw! Mój brat gra JOKERA w nowym Batmanie. Niesamowite!". Eric szybko jednak usunął ten post, co jedynie dolało oliwy do ognia i spekulacje rozlały się po sieci.

Bynajmniej nie traktujemy słów Erica Keoghana jako potwierdzenia plotki, bo mógł on nie mieć pełnej wiedzy o roli brata lub mógł się pomylić czytając informację o plotce. Ba, nawet nie wiemy, czy Barry cokolwiek mu mówił. Dlatego choć jego słowa intrygują, cała sytuacja nadal jest plotką.

Batman - premiera w 2022 roku tylko w kinach.