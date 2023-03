Batman 2 - Clayface odegra ważną rolę, a Mike Flanagan chce zrobić o nim solowy film!

DC

Jak donosi serwis Deadline, w filmie Batman 2 pojawi się jeden z ikonicznych przeciwników Mrocznego Rycerza, Clayface - ma on odegrać znaczącą rolę w ekranowej historii z Robertem Pattinsonem. Jakby tego było mało Mike Flanagan, twórca takich produkcji jak Doktor Sen, Nawiedzony dom na wzgórzu, Nawiedzony dwór w Bly czy Nocna msza, odbył już rozmowy z szefami DC Studios, Jamesem Gunnem i Peterem Safranem, które miały na celu ustawić podwaliny pod powstanie solowego filmu o tej samej postaci.

Z dziennikarskich informacji wynika, że Gunn i Safran nie dali jeszcze zgody na realizację projektu, co na Twitterze potwierdził sam Flanagan. Z drugiej jednak strony decydenci nie powiedzieli kategorycznego "nie". Niezwykle istotny w kontekście dalszych rozmów może być fakt, że reżyser chciałby, aby filmowy Clayface był częścią głównego uniwersum DC Studios - jego obecność w produkcji Matta Reevesa sugeruje, że samo studio najprawdopodobniej ma inne plany co do tej postaci.

Co ciekawe, Flanagan o swoim zainteresowaniu nakręceniem filmu, w którym pojawiłby się Clayface, wspomina już od kilku lat. W jednym ze wpisów na Twitterze w 2021 roku wyjawił on, że hipotetyczna, tworzona przez niego produkcja łączyłaby elementy horroru, thrillera i tragedii. Źródła Deadline zdradziły w dodatku, że w ewentualnej historii, którą Flanagan może zrealizować dla DC Studios, Clayface nie byłby złoczyńcą, a bohaterem bądź antybohaterem.

