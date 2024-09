Batman 2 - oto pierwsze oficjalne szczegóły. Udział TEGO złoczyńcy potwierdzony

Warner Bros.

Reklama

Batman 2 powstaje - jak do tej pory była to jedna z niewielu oficjalnych informacji na temat filmu Matta Reevesa. Reżyser postanowił jednak zmienić ten stan rzeczy i we wczorajszym wywiadzie dla SFX Magazine wyjawił pierwsze szczegóły nadchodzącej produkcji. Twórca rzucił nowe światło na to, w jaki sposób będzie ona łączyć się z serialem Pingwin, jak również potwierdził, że na ekranie zobaczymy postać Colina Farrella.

Jak mówi Reeves:

Plan zakłada początek zdjęć w przyszłym roku, a teraz kończymy scenariusz. Colin będzie brał udział w tym filmie. W czasie prac udostępniliśmy scenariusz osobom z DC Studios i są one bardzo podekscytowane.

Reżyser dodał, że serial Pingwin jest "punktem wyjścia" do Batmana 2, a sam film "absolutnie łączy się z tym, gdzie zakończymy serial":

W serialu pojawią się wątki, które łączą się z początkiem mojej produkcji. Chodzi także o to, w jaki sposób Pingwin wkracza do tego świata, niejako przekazując pałeczkę Batmanowi, gdy ten zajmie się już inną sprawą. (...) Ta historia ma być medytacją nad tym, dlaczego Gotham jest, jakie jest. To naprawdę brutalne miejsce. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego życie jego mieszkańców wygląda w ten sposób.

Reeves kontynuuje:

Batman 2 zagłębi się w większą historię o korupcji w mieście i wkroczy w miejsca, których istnienia nie mogliśmy przewidzieć po pierwszej części. Zalążki tego, dokąd to wszystko zmierza, pojawiły się już w pierwszym filmie i rozwiną się one w sposób, który pozwoli nam zobaczyć wcześniej niepokazywane aspekty charakteru poszczególnych postaci. Batman nieustannie walczy z tymi złymi siłami. Ale z nimi nie da się po prostu wygrać. Dlatego drugi film zagłębi się w to wszystko mocniej.

Twórca ujawnił, że w filmie nie pojawi się Gentleman Ghost, złoczyńca, o którego obecności w Batmanie 2 wielokrotnie spekulowali internauci:

To wcale nie oznacza, że nie zobaczycie postaci, które ludzie kochają. To właśnie chcemy zrobić. Gentleman Ghost jest prawdopodobnie zbyt umocowany w konkretnym wydaniu, abyśmy znaleźli dobry sposób, by go wprowadzić. Można jednak trochę podumać nad tym, jak zabrać się za postacie, które weszły już do kanonu.

Ranking najważniejszych złoczyńców i wrogów Batmana. TOP3 to prawdziwe ikony

50. KGBeast - Świetnie wyszkolony radziecki agent KGB. Kiedyś na usługach radzieckiego rządu, potem działający na własną rękę

Zobacz także:

Batman 2 wejdzie na ekrany kin 2 października 2026 roku.