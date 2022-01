Batman w pasie nosi lizaki. Nowy dowód może chwycić Was za serce

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Brudno Redondo/DC

Kilka miesięcy temu informowaliśmy Was już o tym, że w słynnym pasie Batmana Mroczny Rycerz przechowuje również... lizaki - w zeszłorocznym zeszycie Urban Legends #3 heros uspokoił za jego pomocą dziecko jednej z ofiar Red Hooda. Teraz dostajemy kolejne potwierdzenie tego faktu - przychodzi ono z zapowiedzi komiksu Nightwing #89, który na amerykańskim rynku zadebiutuje 15 lutego.

Rzeczony zeszyt będzie pierwszą odsłoną 2-częściowego crossoveru serii Nightwing i Superman: Son of Kal-El. Z ujawnionych materiałów wynika, że Dick Grayson wraz z Batmanem przybędą na tajemniczą wyspę, na której spotkają młodego Jona Kenta, wówczas dopiero dorastającego do roli Superboya. Nadejście bohaterów wystraszy dziecko; obaj znajdą jednak sposoby na jego uspokojenie. I tak Mroczny Rycerz skontaktuje się z ojcem Jona, Supermanem, który w mgnieniu oka pojawi się na miejscu, a Nightwing wyciągnie z pasa Batmana lizaka - ten gest z całą pewnością przypadł do gustu późniejszemu Człowiekowi ze Stali.

Zobaczcie sami (na pokazane niżej plansze nie naniesiono jeszcze dialogów):

Nightwing #89 - plansze

Warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie zmienia się komiksowa ekspozycja Nightwinga. Twórcy coraz mocniej próbują z niego uczynić mentora młodych herosów - był on już choćby wykładowcą w Akademii Młodych Tytanów.

