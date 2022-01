Daredevil wkracza w kolejną erę. "Radykalne zmiany" w mitologii - nowa seria nadchodzi

Marco Checchetto/Marvel

Marvel ogłosił powstanie nowej serii komiksowej Daredevil, której pierwszy zeszyt ukaże się na amerykańskim rynku w czerwcu. Niezwykle istotne jest to, że za nadchodzący cykl będzie odpowiadał ten sam duet twórców, co za obecny, uznawany za jedną z najlepszych opowieści superbohaterskich ostatnich lat - scenarzysta Chip Zdarsky i rysownik Marco Checchetto. Nie oznacza to jednak, że w świecie Diabła Stróża zabraknie "radykalnych zmian", o których wspomina się w oficjalnym opisie fabuły.

Kolejna seria będzie nawiązywać do wątków ukazywanych w aktualnie wydawanym wydarzeniu Devil's Reign. Mutt Murdock na dobre powróci więc do kostiumu Daredevila, a w nadchodzącej historii ważną, choć niewyjawioną póki co rolę odegra także Elektra. Tak prezentuje się zapowiedź cyklu:

Co pozostało z Daredevila po szokujących wydarzeniach pokazanych w Devil's Reign? Kto przeżył, kto umarł, a kto pozostał, by to wszystko naprawić? Fani mogą oczekiwać, że seria pokaże podróż Matta i Elektry, w ramach której będą oni mierzyć się z brutalnym kosztem noszenia stroju Daredevila (Elektra przywdziała go po tym, gdy Murdock trafił do więzienia - przyp. aut.). Nowi złoczyńcy i radykalne zmiany w fabryce mitów Diabła Stróża wprowadzą was do najmroczniejszego Hell's Kitchen w historii.

