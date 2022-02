Batman - IMAX oferuje wcześniejszą premierę? Tragiczny origin filmowego Człowieka-Zagadki

Fot. Materiały prasowe/IMAX

Batman to nowy film o Mrocznym Rycerzu, w którego tym razem wcieli się Robert Pattinson. W tej historii to będzie dopiero jego drugi rok jako superbohatera, więc nie będzie to jeszcze tak rozwinięta postać, jak w komiksach DC, co odzwierciedlają jego kostium i pojazd. Reżyser produkcji podkreślił, że zależało mu na tym, by było widać, że Bruce Wayne wszystko robi samemu, więc oba wydają się celowo dość niedopracowane.

Fani na pewno ucieszą się na wiadomość, że IMAX zorganizował specjalne wydarzenie z wcześniejszą premierą filmu. Co więcej, książka Before the Batman: An Original Movie Novel (The Batman) zdradza, jaką interpretację Człowieka-Zagadki dostaniemy.

Batman - nowy ruchomy plakat

Opublikowano nowy ruchomy plakat do filmu z narracją Roberta Pattinsona, którą mogliśmy już usłyszeć w zwiastunie.

https://twitter.com/thebatfilm/status/1490277388114030596

Człowiek-Zagadka - jaki będzie w Batmanie?

W filmie o Mrocznym Rycerzu zobaczymy nową wersję Człowieka-Zagadki, którego zagra Paul Dano. Wygląda na to, że nie będzie dowcipnisiem z komiksów DC, tylko zostanie przedstawiona mroczniejsza wersja znanego złoczyńcy. Dzięki nowej powieści powiązanej z filmem, opublikowanej przez Random House, możemy dowiedzieć się nieco więcej o tragicznym pochodzeniu postaci.

Batman

Jak mówi portal The Direct, Before the Batman: An Original Movie Novel (The Batman) pokazuje Człowieka-Zagadkę jako kogoś zazdrosnego i wściekłego. Bohater zmienia swoje zainteresowania z muzyki na łamigłówki i jest prześladowany. Zyskuje nawet okrutne przezwisko "Ed-weird". Postać ciężko pracuje i zaczyna żywić niechęć do Bruce'a Wayne'a, który choć także jest sierotą, jest niezwykle bogaty. Edward Nashton stara się zabezpieczyć swoją przyszłość i planuje studiować kryminalistykę finansową - specjalizację w dziedzinie rachunkowości, która brzmi dla niego jak rozwiązywanie zagadek - ale nie może przestać myśleć o tym zamożnym dzieciaku, któremu się poszczęściło.

Jak opowiadał już wcześniej Matt Reeves, reżyser filmu:

Na wczesnym etapie, przyszedł mi do głowy taki pomysł stworzenia historii seryjnego mordercy i zacząłem myśleć o superbohaterach i idei noszenia kostiumów. Przeczytałem Mindhuntera. To sprawiło, że zacząłem zastanawiać się nad Zodiakiem, który nosił ten prymitywny strój, który tak naprawdę był prymitywną wersją kostiumu superbohaterskiego. [...] Pomyślałem, że to naprawdę przerażające: ludzie, którzy ubierają maski, ukrywają swoją tożsamość i terroryzują innych. To naprawdę straszna wizja. Więc zacząłem myśleć, że taki może być origin Człowieka-Zagadki i paru innych bohaterów.

Batman - Imax umożliwi obejrzenie filmu wcześniej?

IMAX opublikował nowy baner do filmu Batman i warto przyjrzeć mu się bliżej, ponieważ jest na nim adres URL - bit.ly/34aK21k - który przekierowuje fanów na stronę, gdzie można się zgłosić do wcześniejszego obejrzenia filmu. Wydarzenie nazywa się Fan First Premieres i odbędzie się 1 marca.

Fot. Materiały prasowe/IMAX

