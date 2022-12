Batman przyszłości - film z Michaelem Keatonem podobno został skasowany przez studio

Źródło: DC/Warner Bros.

Batman przyszłości to kultowy serial animowany, znany w Polsce pod tytułem Batman - 20 lat później. Nowy raport, który pojawił się w sieci mówi o tym, że planowano stworzyć filmową, aktorską adaptację produkcji, z Michaelem Keatonem w roli Bruce'a Wayne'a.

Waśnie, planowano, ponieważ według informacji nowi szefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran podobno skasowali projekt. Scenariusz do filmu napisała Christina Hodson, która pracowała już przy trzech widowiskach na podstawie komiksów DC, w tym The Flash i skasowana Batgirl. Co ciekawe ten news potwierdzili dwaj uznani w branży scooperzy, których informacje już wiele razy się potwierdzały. To Jeff Sneider oraz Umberto Gonzalez.

fot. Warner Bros

Batman przyszłości - o czym serial?

Dla przypomnienia akcja Batmana przyszłości dzieje się 50 lat po wydarzeniach z animowanej produkcji Batman. Stary Bruce Wayne już od 20 lat nie walczy z przestępczością w Gotham. Mężczyzna skupia się bardziej na utrzymaniu kontroli nad swoją firmą. Pewnego dnia ratuje młodego Terry'ego McGinnisa. Ten odkrywa Bat-Jaskinię i bez pozwolenia zakłada jeden ze strojów Batmana. Od tej pory walczy z przestępczością, a Wayne staje się dla niego mentorem.