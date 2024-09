DC pokazało zawartość sequela kultowego komiksu o Batmanie. Będzie strasznie

Fot. Materiały prasowe

DC Comics pokazało pierwsze spojrzenie na zawartość komiksu Batman The Long Halloween: The Last Halloween. Plansze możecie zobaczyć poniżej. Są na nich między innymi Dwie Twarze, Gilda Dent i Jim Gordon.

Jeph Loeb i Tim Sale stworzyli oryginalną kultową sagę Batman The Long Halloween w 1996 roku. Była wielokrotnie nagradzana i doczekała się wielu sequeli. Jest także jedną z najważniejszych historii o Mrocznym Rycerzu. Sale zmarł w 2022 roku, ale Loeb wziął udział w tworzeniu nowej odsłony.

Plansze i warianty okładek:

BATMAN: THE LONG HALLOWEEN: THE LAST HALLOWEEN #1 - plansze

Za rysunki do Batman: The Last Halloween #1 odpowiada Eduardo Risso. W przyszłości pojawią się też między innymi Klaus Janson i Mark Chiarello.

Oficjalny opis Batman: The Last Halloween #1 brzmi:

W debiutanckim numerze Gotham City po raz kolejny uczy się bać Halloween, gdy straszne wydarzenie zagraża życiu Jima Gordona i stawia go w sytuacji bez wyjścia, a także sprawia, że współpraca Batmana i Robina zostaje wystawiona na próbę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W mieście kłamców, zamaskowanych mścicieli i przestępców... czy komukolwiek można jeszcze ufać?