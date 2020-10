Batman vs. Superman - kto wygra? Sprawdziło to dwóch śmieszków; miażdżący finał

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani superbohaterów od dawien dawna zastanawiają się nad tym, kto zwyciężyłby w pojedynku Batman vs. Superman - najsłynniejsi z herosów brali się za łby już wielokrotnie na kartach komiksów, a ich starcie mogliśmy również oglądać w filmie Świt sprawiedliwości z 2016 roku. Teraz, w zeszycie Batman/Superman Annual #1, doszło do kolejnej odsłony ich batalii.

Cała historia rozpoczyna się od partii szachów, którą rozgrywają między sobą Mr. Mxyzptlk i Bat-Mite. Przypomnijmy, że ci niepozornie wyglądający bohaterowie należą do jednych z najpotężniejszych w całym uniwersum DC; w katalogu ich mocy znajduje się choćby zdolność dowolnego manipulowania rzeczywistością i powoływania do życia tworów własnej wyobraźni. W trakcie szachowego meczu i wspólnej zabawy obaj zaczęli kłócić się o to, czy Batman zdołałby pokonać Supermana.

Nie mogąc dojść na tym polu do porozumienia, Mr. Mxyzptlk i Bat-Mite stworzyli alternatywny świat, w którym pierwszy z nich kontrolował Człowieka ze Stali, drugi zaś Mrocznego Rycerza. Niemal od razu superbohaterowie stanęli do bójki. Początkowo przeważał Batman, który okładał przeciwnika broniami emitującymi promienie czerwonego Słońca czy... czołgami zbudowanymi w całości z kryptonitu. Nawet gdy Superman wyniósł Zamaskowanego Krzyżowca w niebo, ten ostatni wykorzystał znajdujące się na orbicie satelity, chcąc usmażyć Człowieka Jutra w ogniu promieni czerwonego Słońca.

Niezadowolony z takiego obrotu spraw Mr. Mxyzptlk przeniósł walczących do Jaskini Nietoperza. Po chwili zdał sobie jednak sprawę, że w tej lokacji to Batman będzie miał przewagę - ostatecznie herosi zostali przetransportowani do Fortecy Samotności. Sęk w tym, że Mroczny Rycerz w międzyczasie zaczął zdawać sobie sprawę, że ktoś kontroluje jego umysł. Właśnie wtedy prosił Clarka o dojście do siebie i wspólną walkę z nieujawnionym póki co wrogiem.

Na nieszczęście dla Batmana Superman był jednak głuchy na te głosy; bez większego wysiłku wyniósł rywala w stronę kosmosu i dosłownie wrzucił go w Słońce, pozwalając spłonąć Mrocznemu Rycerzowi w jego promieniach.

