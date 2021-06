Sea of Thieves: A Pirate’s Life – czyim głosem przemawia Jack Sparrow? To nie Johnny Depp

fot. Microsoft

Na targach E3 2021 zapowiedziano, że Sea of Thieves doczeka się darmowej aktualizacji z nową zawartością, która wprowadzi do świata gry słynnego kapitana Jacka Sparrowa, bohatera filmowej serii Piraci z Karaibów. Bohater wygląda na żywcem wyjętego z filmów, ale nie przemawia głosem Johnny'ego Deppa. Zamiast tego wciela się w niego amerykański aktor Jared Butler.

Co ciekawe, dla Butlera nie jest to pierwsza okazja, by udzielić głosu tej postaci. Wcześniej występował jako Sparrow w innych grach, w których pojawiał się ten bohater - m.in. Kingdom Hearts III z 2019 roku czy Disney Infinity.

https://twitter.com/SeaOfThieves/status/1407307620994760705

Sea of Thieves dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Abonenci Xbox Game Pass mogą grać w tę produkcje w ramach subskrypcji i bez dodatkowych opłat.