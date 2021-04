Program Beara Gryllsa z Giną Carano jednak ujrzy światło dzienne

fot. materiały prasowe

Gina Carano została zwolniona z serialu The Mandalorian za swoje wpisy w mediach społecznościowych w którym porównała sytuację polityczną w USA do bycia Żydem w nazistowskich Niemczech. Disney w związku z całą sprawą miał również usunąć odcinek nowego sezonu programu Running Wild with Bear Grylls z udziałem aktorki. Okazuje się jednak, że ten epizod ujrzy światło dzienne. Carano udała się na swojego Twittera, aby oznajmić fanom, że odcinek programu z jej udziałem zadebiutuje na antenie National Geographic 10 maja.

Dla przypomnienia na początku Carano została usunięta z listy gościnnych gwiazd nowego sezonu programu wśród których znaleźli się między innymi Anthony Mackie, Danny Trejo czy Danica Patrick.

Kontrowersje wokół całej sprawy z Carano sprawiły, że aktorka nie tylko nie pojawi się już w The Mandalorian, ale nawet firma Hasbro usunęła ze sprzedaży figurki z Carą Dune, w którą wcielała się Carano.