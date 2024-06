Będzie kolejny Piątek? Ice Cube o pracach nad sequelem serii

fot. materiały prasowe

Seria Piątek rozpoczęła się lubianym filmem z 1995 roku. W ostatnich latach twórca i gwiazda serii, Ice Cube zapowiadał, że szykuje czwartą część. Na jakim etapie jest praca?

Piątek 4 w planach

Według Ice Cube'a, który udzielił wywiadu w programie radiowym Flavor of the Week, prace trwają.

Liczą się tylko Frankliny - Pracujemy nad tym. W końcu coś ruszyło się w temacie w Warner Bros. Mają teraz nowe władze. Jest tam mój człowiek Mike DeLuca, który był w New Line, kiedy zaczynałem. To wówczas zrobiłem pierwszy Piątek, Players Club i. Mike DeLuca przy tym pracował. Teraz jest szefem Warner Bros. On i Michael Gruber powiedzieli mi coś w stylu: "Hej, co, ku*wa, się dzieję z Piątkiem? Stary, dawajmy to z powrotem na ekrany!".

Przypomnijmy, że Piątek z 1995 roku powstał na podstawie scenariusza, który Ice Cube napisał z DJ'em Poohem. Była to popularna komedia o 22-letnim obiboku Craigu Jonesie, który wpada w tarapaty, gdy razem z kumplem mają dług u lokalnego handlarza narkotyków. Film doczekał się dwóch kontynuacji - Następny piątek (2000) oraz Kolejny Piątek (2002). Oznacza to, że czwórka powstanie ponad 20 lat od poprzedniej części.

Aktor w tej samej rozmowie przyznał, że przez ostatnie lata był trochę wściekły na Warner Bros, bo kilku aktorów serii zmarło i nie może zrobić tego filmu tak, jak pierwotnie planował.

- Chcą to zrobić, ale kluczem jest to, by robić to dobrze, bo w innym wypadku nie ma co tego ruszać. W końcu się opamiętali, więc mam nadzieję, że ruszymy ten proces.

Potencjalna data premiery nie jest znana.