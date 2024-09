Beetlejuice Beetlejuice - dlaczego zabrakło Maitlandów? TA śmierć miała być o wiele mroczniejsza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wielu fanów oryginalnego Soku z żuka z 1988 roku zastanawiało się, czy w sequelu pojawi się rodzina Maitlandów, a jeśli nie, jak twórcy wyjaśnią ich nieobecność, skoro mieli jeszcze nawiedzać swój dom przez kolejne 125 lat. Alec Baldwin i Geena Davis, odtwórcy Adama i Barbary, rzeczywiście nie zagrali w kontynuacji. Lydia Deetz na ekranie powiedziała jedynie, że znaleźli lukę prawną, dzięki której mogli wcześniej udać się do zaświatów. Okazuje się jednak, że w jednym ze szkiców uwzględniono ich cameo. Jakie były zakulisowe powody, dla których z niego zrezygnowano?

Beetlejuice Beetlejuice - dlaczego zabrakło Maitlandów?

Alfred Gough i Miles Millar, scenarzyści Beetlejuice Beetlejuice, wyjawili w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter, że powstała jedna wersja, w której rodzina Maitlandów miała cameo, jednak Tim Burton odrzucił ten pomysł — aktorzy w ciągu ostatnich 36 lat widocznie się zestarzeli, a duchy powinny pozostać takie same. Gough wyjaśnił:

Znalazło się w jednym ze szkiców, mała wzmianka. Zaproponowaliśmy to, a Tim powiedział: „Nie”. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, żeby nie umieszczać ich w filmie właśnie z tego powodu. Duchy powinny wyglądać dokładnie tak, jak 35 lat temu, a tak nie jest. W dodatku ich historia została już opowiedziana. Naprawdę chcieliśmy skupić się na Deetzach. Jednak pojawił się taki pomysł, wykorzystaliśmy go w jednej wersji scenariusza i tak naprawdę to by było na tyle.

Beetlejuice Beetlejuice - scenarzyści o śmierci Delii Deetz

Scenarzyści wyjaśnili także, dlaczego zdecydowali się zabić Delię Deetz. Okazuje się, że był to pomysł grającej ją aktorki, Catherine O'Hary. Millar zdradził:

To był pomysł Catherine. Rozmawialiśmy o jej postaci i powiedziała: "Myślę, że powinna popełnić samobójstwo, ponieważ była tak zakochana w Charlesie. Ostateczną rzeczą, jaką mogłaby zrobić, to dołączyć do niego w zaświatach". To był świetny pomysł, ale czuliśmy, że byłoby to dziwne, gdyby postać zrobiła to na końcu filmu komediowego. Zaczęliśmy więc zastanawiać się nad bardziej kreatywnymi i dziwacznymi sposobami, by zabić jej postać. To była przypadkowa śmierć. Wpadliśmy więc na pomysł ze żmijami, który naprawdę nam się spodobał.

Co ciekawe, scenarzyści potwierdzili, że śmierć Charlesa także była przemyślana. Dzięki temu, że w filmie pojawiła się tylko jego dolna połowa, uniknięto problemów z zaangażowaniem Jeffreya Jonesa, który zagrał go w oryginale — aktor jest w rejestrze przestępców seksualnych.

