Ben Barnes wie, że fani masowo obsadzają go w roli Syriusza Blacka. Oto odpowiedź aktora

Fancastingi, czyli obsadzanie ról w filmach i serialach przez fanów, to nic nowego. Szczególnie w rozległym i bogatym uniwersum Harry'ego Pottera. Choć mówi się, że ilu ludzi, tyle opinii, to w jednym temacie większość miłośników Hogwartu jest zgodna: Ben Barnes, gwiazda takich produkcji jak Cień i kość, Marvel's The Punisher czy Opowieści z Narnii: Książę Kaspian, byłby idealnym kandydatem na Syriusza Blacka. I wygląda na to, że aktor doskonale zdaje sobie sprawę z tego trendu.

Ben Barnes wie, że fani masowo obsadzają go w roli Syriusza Blacka [WIDEO]

Ben Barnes za pośrednictwem swojego konta na TikToku opublikował żartobliwe nagranie, na którym naśladuje fanów, którzy pędzą do komputerów, by napisać mu, że wszystko co robi przypomina im Syriusza Blacka, choć nigdy nie wystąpił w żadnym filmie z serii Harry Potter.

Wideo możecie zobaczyć poniżej. Zdobyło już siedemset tysięcy serduszek, a fani w komentarzach czują się przyłapani na gorącym uczynku!

https://twitter.com/benbarnesfancom/status/1715475565866602778

Oryginał znajdziecie tutaj: https://www.tiktok.com/@benbarnes/video/7292145677805604128

