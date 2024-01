Benicio del Toro w nowym filmie Wesa Andersona. Kolejne nazwiska w obsadzie

fot. Wikimedia Commons / John Rasimus

Wes Anderson to jedna z charakterystycznych postaci współczesnego kina. Znany reżyser, siedmiokrotnie nominowany do Oscara, niedawno zaprezentował szerokiej publiczności swoje nowe dzieło, czyli Asteroid City, które zbierało wiele popularnych nazwisk w swojej obsadzie. We wrześniu 2023 roku, jeszcze przed strajkiem scenarzystów, Wes Anderson potwierdził zakończenie prac nad scenariuszem do swojego następnego filmu, nad którym pracował razem z Romanem Coppolą, swoim bliskim współpracownikiem przy kolejnych projektach. Wówczas potwierdził, że to Benicio del Toro będzie jednym z głównych bohaterów.

Kilka miesięcy później te informacje znajdują potwierdzenie za sprawą nowego raportu Deadline. Benicio Del Toro (Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun) wystąpi w nowej produkcji Wesa Andersona, a do niego dołączą jeszcze dwa inne nazwiska. Michael Cera (Scott Pilgrim kontra świat), który przedtem nie miał okazji pracować z Andersonem oraz Bill Murray, który wystąpił w przełomowym filmie reżysera sprzed lat (Rushmore), pojawią się w nowym dziele.

Asteroid City - opis fabuły

Akcja rozgrywa się w 1955 roku. Została osadzona na tle fikcyjnego pustynnego miasta w Stanach. W Asteroid City zobaczymy studentów i rodziców na obozie Junior Stargazer, skierowanym do miłośników kosmosu. Jest to romantyczny komediodramat o wydarzeniach światowej wagi, które zakłócają przebieg zlotu młodych astronomów i kosmicznych kadetów.