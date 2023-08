Bez litości 3: Ostatni rozdział - John David Washington mógłby zagrać w prequelu? Reżyser o tym pomyśle

fot. Columbia Pictures // Warner Bros.

Denzel Washington po raz trzeci, a zarazem ostatni wcieli się w Roberta McCalla w Bez litości 3: Ostatni rozdział. W finałowej części były płatny zabójca próbuje pogodzić się z przerażającymi rzeczami, które robił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. W południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

Reżyser nadchodzącego filmu Antoine Fuqua został zapytany przez serwis JoBlo.com, co sądzi o stworzeniu prequelu Bez litości. Filmowiec przyznał, że to naprawdę doby pomysł, aby cofnąć się w przeszłość. Dodał, że młodego McCalla mógłby wtedy zagrać Michael B. Jordan lub ktokolwiek inny. Chris Bumbray ze wspomnianego serwisu zasugerował Johna Davida Washingtona, czyli syna odtwórcy głównej roli w prywatnym życiu.

Nawet lepiej, racja. Czy to nie byłoby niesamowite? [Krótka pauza] To dobry pomysł! Jak fajne mogłoby to być?

John David Washington ma doświadczenie w filmach akcji, ponieważ wystąpił w głównej roli m.in. w Tenet w reżyserii Christophera Nolana. Na jego korzyść działa też fizyczne podobieństwo do ojca.

Przypomnijmy, że już wcześniej w serwisie NME reżyser wspominał, że rozważa użycie nowych technologii do odmłodzenia Washingtona w ewentualnym prequelu. Przyznał, że staje się ona coraz lepsza i bacznie obserwuje jej rozwój.

Bez litości 3 - obsada

W obsadzie są także Dakota Fanning, Gaia Scodellaro, Eugenio Mastrandrea, Remo Girone, Sonia Ammar, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio oraz Andrea Dodero.

Bez litości 3: Ostatni rozdział - premiera 1 września w polskich kinach.