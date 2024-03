Bez lukru – zwiastun. Jerry Seinfeld i Melissa McCarthy w nowej komedii Netflixa

fot. Netflix

Bez lukru to nadchodząca komedia Netflixa, za którą odpowiada Jerry Seinfeld (Kroniki Seinfelda, Film o pszczołach), dla którego będzie to reżyserski debiut filmowy. Twórca od dawna chciał zrealizować ten projekt, o którym po raz pierwszy wspomniał jeszcze w 2010 roku. Netflix umożliwił mu spełnienie swojego marzenia i już na początku maja film zadebiutuje na platformie. Teraz możemy zobaczyć pierwszy zwiastun Bez lukru, który opowie historię pewnego niezwykłego ciasta.

Bez lukru – zwiastun i plakat

Bez lukru – o czym jest?

Historia przeniesie nas do stanu Michigan do 1963 roku. Kellogg’s i Post to odwieczni wrogowie z branży płatków śniadaniowych, którzy podejmują się nowej rywalizacji, próbując stworzyć ciasto, które na zawsze odmieni oblicze przemysłu jedzeniowego.

Oprócz Seinfelda w filmie zagrali Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant, Max Greenfield, Christian Slater, Bill Burr, Daniel Levy, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby'ego Moynihana, Adriana Martineza, Sarah Cooper i Freda Armisena.

Bez lukru – premiera już 3 maja na Netflixie.