Bez urazy online - premiera w VOD. Gdzie oglądać?

foto. materiały prasowe

Reklama

Bez urazy, nowy film z Jennifer Lawrence, debiutuje jutro w Polsce na VOD. Film jest będzie dostępny w serwisach, w których możemy na zawsze kupić wersję cyfrową. Znajdziecie go na Amazon Prime Video, Chili, Google Play, iTunes, Multimedia, Netia Go, Orange VOD, PLAY NOW, Player, Premiery Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, SWEET.TV, UPC, Vectra.

Bez urazy online - gdzie oglądać?

Film jest dostępny na wielu platformach w różnych cenach.

Rakuten - cena za wersję HD i 4K 47,99 złotych.

Sklep Prime Video - cena za wersję SD: 47,99 złotych. Za HD i 4K zapłacimy 54,99 złotych.

iTunes - cena za wersję HD i 4K zapłacimy 54,99 złotych.

Bez urazy online - zwiastun

Bez urazy

Bez urazy - opis fabuły

Maddie (Jennifer Lawrence) jest kierowcą Ubera oraz barmanką w Montauk. Pewnego dnia były chłopak Gary (Ebon Moss-Bachrach), pracujący jako kierowca lawety, rekwiruje jej auto. Na domiar złego, z powodu zadłużenia, grozi jej utrata domu, który przejęła od rodziców. Podczas rozmowy z przyjaciółmi, trafia na - jakby się wydawało - korzystną dla niej ofertę pracy. Rodzice 19-letniego Percy'ego (Andrew Barth Feldman) poszukują kogoś, kto wyciągnie ich syna z domu i nauczy prawdziwego życia. Zdesperowana kobieta postanawia skorzystać z propozycji. Niebawem okazuje się, że podjęta przez nią decyzja przybiera nieco inny obrót wydarzeń, niż zakładała...