Big Sky - nowy thriller twórcy Wielkich kłamstewek. Obejrzyjcie teaser serialu

fot. screen z teasera z kanału TV Promo 360

Big Sky to nadchodzący serial ABC, którego twórcą i producentem wykonawczym jest David E. Kelley (Wielkie kłamstewka). W sieci właśnie pojawił się teaser, który rzuca nieco więcej światła na produkcję opartą na The Highway - pierwszej książce z serii powieści autorstwa C. J. Boxa.

Zapowiedziane show to thriller proceduralny, którego główną bohaterką jest grana przez Kylie Bunbury Cassie Dewell. Kobieta łączy swe siły z byłą policjantką Jenny Hoyt (w tej roli Katheryn Winnick) i wspólnie szukają dwóch zaginionych sióstr. Dziewczyny zostały bowiem porwane przez kierowcę ciężarówki w Montanie. Wkrótce kobiety odkrywają, że siostry nie są jedynymi dziewczynami, które zaginęły w tejże okolicy. Rozpoczyna się wyścig z czasem - Kylie i Jenny usiłują znaleźć mężczyznę, zanim ten dopadnie kolejną ofiarę.

W obsadzie znaleźli się również Natalie Alyn Lind, Jade Pettyjohn, Ryan Phillippe, Brian Geraghty, Dedee Pfeiffer, Jesse James Keitel oraz John Carroll Lynch.

Big Sky - teaser

Data premiery serialu Big Sky nie jest jeszcze znana.