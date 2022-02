Billy Summers - powstanie serialowa adaptacja bestselleru Stephena Kinga

fot. Prószyński Media // Prószyński i S-ka

Wytwórnia Bad Robot, której właścicielem jest J.J. Abrams zajmie się produkcją bestsellerowej książki Stephena Kinga pt. Billy Summers. Adaptację stworzą Edward Zwick (Nashville, Rozłąka) i Marshall Herskovitz (Nashville, Quarterlife). Pierwszy z nich wyreżyseruje od 6 do 10 odcinków limitowanego serialu. Pakiet został wystawiony na sprzedaż dla telewizji lub platform streamingowych, które zajmą się dystrybucją produkcji. Warto dodać, że dla Bad Robot będzie to kolejna adaptacja dzieła mistrza horrorów po Historii Lisey (Apple TV+), Castle Rock (HBO GO) i 22.11.63 (Hulu).

Tytułowy bohater powieści pt. Billy Summers jest płatnym zabójcą, który chce przejść na emeryturę. Podejmuje ostatnią bardzo lukratywną pracę, która wymaga przenosin do spokojnego miasteczka, gdzie udaje początkującego pisarza. Jego stanowisko pracy ma bezpośredni widok na miejsce, do którego trafi morderca Joel Allen, który ma stanąć przed sądem za zastrzelenie dwóch mężczyzn podczas gry w pokera. Allen popełnił również wystarczająco dużo morderstw, żeby niektórzy gangsterzy wysokiego szczebla bali się, że bandyta dla złagodzenia kary obciąży oskarżeniami swoich byłych pracodawców. Skrupulatny Summers, staje się coraz bardziej cyniczny w stosunku do gangsterów, którzy go zatrudnili. Jego sceptycyzm jest uzasadniony, gdy po zakończeniu pracy sprawy przybierają zły obrót.

