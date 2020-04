Black Adam - Dwayne Johnson potwierdza opóźnienie zdjęć do filmu

Dwayne Johnson, gwiazda widowiska Black Adam, potwierdził, że zdjęcia do projektu zostaną opóźnione ze względu na szalejącą na całym świecie epidemię koronawirusa. Pierwotnie prace na planie produkcji miały wystartować w lipcu. Opóźnienie nie będzie jednak duże. Johnson zdradził, że zdjęcia rozpoczną się pod koniec lata, w sierpniu lub wrześniu. Aktor dodał, że ciężko trenuje do tej roli od wielu miesięcy i to projekt zrodzony z pasji.

Dla przypomnienia Black Adam to ikoniczny przeciwnik Shazama w komiksach wydawnictwa DC. Jednak póki co nie zobaczymy go w produkcjach o tym bohaterze (w przygotowaniu znajduje się druga część jego przygód), tylko w swoim solowym filmie. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. Nie wiadomo czy opóźnienie zdjęć wpłynie na datę premiery filmu, która jest zaplanowana na 22 grudnia 2021 roku.