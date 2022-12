Black Adam jednak klapą? Nieprawdziwe finansowe informacje ekipy Johnsona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

6 grudnia 2022 roku informowaliśmy o doniesieniach portalu Variety, które mówił, że Black Adam jest klapą finansową. Film według ich źródeł ma przynieść straty w wysokości do 100 mln dolarów. Kilka dni później pojawiły się doniesienia Deadline, które mówiły, że jednak film zarobi na siebie. Matt Belloni z portalu Puck twierdzi, że informację Deadline oparte były na przecieku z kręgów ekipy PR-owej Dwayne'a Johnsona i nie są one prawdziwe. Swoją wiedzę opiera na źródłach z kręgów Warner Bros, które twierdzą, że zrobili oni to świadomie, aby zbudować otoczkę sukcesu wokół filmu.

Black Adam - klapa finansowa?

Belloni twierdzi, że raport Deadline jest przepełniony fałszywymi założeniami i przypuszczeniami. Według nich film miałby zarobić na siebie i bazując na sprzedaży VOD, Blu-ray i innych źródłach ostatecznie miałby zanotować 52-72 mln dolarów zysku.

Dziennikarz nazywa to jedną z najgłupszych historii w dziejach. Opierając się na swoich źródłach z kręgów Warner Bros. uważa, że oczekiwane przez Dwayne'a Johnsona wpływy ze sprzedaży na rynku domowym nie są realne, a tym samym szansa na osiągnięcie podanych zysków są raczej niewielkie.

Uważa, że tego typu widowiska jak Black Adam dzięki rynku domowym ostatecznie notują zwrot inwestycji. Jednak mało prawdopodobny jest tutaj zysk, o którym napisał Deadline. Ostatecznie więc wychodzi, że Black Adam nie jest klapą, ale też nie jest sukcesem, na który Dwayne Johnson i Warner Bros. liczył.

Brak dobrych wyników finansowych sprawia, że według plotek Black Adam 2 w formie wymarzonej przez aktora jest raczej mało prawdopodobny. To oczywiście nie oznacza, że Black Adam jako postać zniknie z DCU.

Black Adam - premiera w HBO Max odbędzie się 16 grudnia 2022 roku.

