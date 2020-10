Black Adam: kiedy ekipa wejdzie na plan? Dwayne Johnson wita aktorkę w Black Adam Universe

Warner BRos.

Black Adam to jeden z wyczekiwanych projektów DC i studia Warner Bros., w którym w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Niedawno informowaliśmy, że studio Warner Bros. zatrudniło do projektu kolejną aktorkę - jest to Sarah Shahi znana głównie z seriali takich jak Impersonalni czy Miasto na wzgórzu. Podobno ma ona zagrać profesorkę uniwersytecką walczącą o wolność prowadząc ruch oporu w Kahndaq.

Casting potwierdził teraz The Rock, witając aktorkę w "Black Adam Universe":

W poprzednim wpisie na Instagramie Johnson wyjaśnił, że ten film to "dzieło miłości":

Black Adam jest ze mną od ponad 10 lat. I to daje wyobrażenie o tym, jak pasjonuję się tym projektem. Warner Bros., New Line Cinema i DC przez lata byli niesamowicie pomocni. Tak, to już ponad 10 lat. W 2008 roku zaczęliśmy o tym mówić - to wymagało cierpliwości od nas wszystkich jako partnerów, a ja jestem teraz zupełnie innym człowiekiem i aktorem, niż wtedy.

Nie jest pewne, czy Shahi faktycznie wcieli się we wspomnianą postać.

Poznaliśmy też nowe informacje związane z datą rozpoczęcia zdjęć do filmu. Pierwotnie ekipa miała wkroczyć na plan w lipcu 2020, zaś data premiery zaplanowana była na 22 grudnia 2021 roku. Ostatecznie, po wszystkich zmianach harmonogramu, zdjęcia do Black Adama wystartują wiosną 2021 roku w stanie Georgia.