Black Myth: Wukong - twórca komentuje popularność pierwszego wideo z rozgrywki

Game Science

Kilka dni temu w sieci niespodziewanie pojawił się zwiastun z rozgrywką z Black Myth: Wukong, czyli nowej produkcji chińskiego studia Game Science. Powiedzieć, że materiał ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, to właściwie nic nie powiedzieć. Wideo obejrzano ponad 700 tysięcy razy w ciągu kilku dni, co jest naprawdę solidnym wynikiem, jak na projekt, za którym nie stoi wielkie studio i wydawca.

Zainteresowanie nie umknęło uwadze twórcy, który ujawnił kilka informacji na temat swojego dzieła w mediach społecznościowych. Jego wpis został przetłumaczony przez jednego z użytkowników forum ResetEra, niejakiego Nightengale.

Feng Ji tłumaczy, że zwiastun został opublikowany przede wszystkim w celu rekrutacyjnym. Wideo miało zachęcić potencjalnych pracowników, by dołączyli do jego studia. Dodaje on też, że cieszy się z tak pozytywnego przyjęcia, ale jednocześnie zapewnia, aby nie kierować się tym co pokazano, bo wiele rzeczy może wyglądać inaczej (w domyśle - lepiej). Na zakończenie mówi też, że teraz zamierza wrócić do dalszej, powolnej pracy nad tym projektem.