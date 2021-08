Black Panther: Wakanda Forever - scena pościgu na planie produkcji MCU

materiały prasowe

Wcześniej portal Variety potwierdził, że zdjęcia do filmu Czarna Pantera 2 rozpoczęły się 29 czerwca 2021 roku w studiu Pinewood w Atlancie. Wreszcie jednak ekipa i obsada ruszyła poza studio, co oznacza więcej zdjęć i materiałów wideo z planu zrobionych przez fanów.

Wcześniej pokazano zdjęcia z kręcenia w Massachusetts Institute of Technology, co według spekulacji The Marvel Network ma być miejscem wprowadzenia do uniwersum Riri Williams/Ironheart (Dominique Thorne). Aktorkę prawdopodobnie widać na innym z materiałów nagranych podczas kręcenia na terenie MIT. Na nowym wideo widzimy z kolei scenę pościgu czerwonego samochodu i motocykla. Według relacji świadków, udział w scenie biorą Dora Milaje z Wakandy. Zobaczcie:

https://twitter.com/NetworkMarvel/status/1429176759778521093

https://twitter.com/NetworkMarvel/status/1429547366273765385

Przypomnijmy, że wiadomość o pokazaniu postaci Riri Williams w filmie została potwierdzona przez Kevina Feige. Ryan Coogler ponownie jest reżyserem i scenarzystą. Stanęło przed nim wielkie wyzwanie. Gdy był w trakcie pisania scenariusza, Chadwick Boseman, czyli odtwórca roli Czarnej Pantery nieoczekiwanie zmarł. Pomysł na film musiał zostać przebudowany. Niestety, ale na obecną chwilę nie wiemy nic o fabule. Kevin Feige potwierdził, że powracają wszyscy z głównej obsady, czyli na ekranie zobaczymy miedzy innymi Lupitę Nyong'o, Danai Gurirę, Angele Bassett, Martina Freemana, Daniela Kaluuyę, Letitę Wright czy Winstona Duke'a.

Black Panther: Wakanda Forever - premiera 8 lipca 2022 roku.