Blade - Mahershala Ali tą grafiką przypomniał o Łowcy Wampirów

Od czasu gdy na zeszłorocznym Comic-Conie w San Diego prezes Marvel Studios, Kevin Feige, ogłosił stworzenie reboota filmu Blade - Wieczny łowca, dociera do nas naprawdę mało informacji na temat tego projektu. Wiemy jedynie, że nie będzie on na pewno częścią 4. fazy MCU, jak również to, iż w tytułową rolę wcieli się zdobywca dwóch Oscarów, Mahershala Ali. W dodatku w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej spekulacji, że Blade niekoniecznie musi być filmem - nie jest wykluczone, że poświęcony mu serial trafi po prostu do oferty platformy Disney+.

Teraz sam Ali udostępnił w swoich mediach społecznościowych grafikę, której autorem jest Max Beech; materiał nie został opatrzony żadnym podpisem, więc możemy jedynie domniemywać, że aktor zgadza się z takim wizualnym emploi swojego bohatera. Spójrzcie sami:

Przynajmniej niektóre amerykańskie portale popkulturowe zachowanie Alego biorą za zapowiedź najbliższych ogłoszeń dotyczących projektu.