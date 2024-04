Blair Witch Project – aktorzy oryginalnego filmu chcą zaległych honorariów i udziału w przyszłych projektach. Wystosowali do Lionsgate list

Podczas tegorocznego CinemaCon Lionsgate ogłosiło rozszerzenie współpracy z Blumhouse, na mocy której powstanie nowa część Blair Witch Project. Do sprawy odnieśli się aktorzy oryginalnej części serii, którzy wystosowali list otwarty do Lionsgate. Heather Donahue, Joshua Leonard i Michael Williams domagają się wyższych honorariów za ich pracę, a także konsultacji przy przyszłych projektach, w których wykorzystywane są ich imiona i nazwiska, a także podobizny.

Oświadczenie aktorów pojawiło się po dziesięciu dniach od ogłoszenia filmu, który ma zaprezentować nową wizję Blair Witch, która przedstawi ten klasyk horroru dla nowego pokolenia. Lionsgate nie wyprodukowało ani nie dystrybuowało oryginalnego filmu z 1999 roku. Studio nabyło prawa do marki w wyniku wykupu niezależnego dystrybutora Artisan Entertainment w 2003 roku.

Aktorzy proszą Lionsgate o zapewnienie im rekompensat finansowych wynikających ze sprzedaży licencji na film platformom streamingowym oraz stacjom telewizyjnym, czy też dystrybucji na nośnikach fizycznych DVD i BD, zarówno przyszłych płatności, jak i tych zaległych. Proponują równoważność kwoty, która zostałaby przydzielona za pośrednictwem SAG-AFTRA, gdyby związek lub reprezentacja prawna uczestniczyła w realizacji filmu.

Domagają się także „istotnych konsultacji” w sprawie przyszłych produkcji, w tym kontynuacji, prequeli, czy rebootów serii, a także gadżetów, gier, escape roomów, czy innych atrakcji, w których imiona lub podobizny Donahue, Leonarda i Williamsa zostaną wykorzystane w celach promocyjnych w sferze publicznej.

Gwiazdy pierwszego Blair Witch Project domagają się także dotacji w wysokości 60 tys., czyli tylko ile wyniósł budżet oryginalnego filmu, wypłacanego corocznie przez Lionsgate, aby wesprzeć nieznanych i aspirujących twórców filmów gatunkowych, w celu pomocy w realizacji ich pierwszego filmu fabularnego. Ma być to dotacja, a nie fundusz rozwoju, dlatego studio nie będzie miało żadnych praw do projektów.

Niezależnie od aktorów swoje wspólne oświadczenie wydali reżyserzy Eduardo Sanchez i Daniel Myrick, a także producenci Gregg Hale i Robin Cowie oraz koproducent Michael Monello. W swoim liście uznali uwagi aktorów za słuszne i poparli ich postulaty.

Gdy zbliżamy się do 25. rocznicy powstania The Blair Witch Project, naszą dumę, którą stworzyliśmy i wyprodukowaliśmy, którą potwierdza niedawne ogłoszenie o ponownym uruchomieniu franczyzy przez ikony horroru Jasona Bluma i Jamesa Wana.

Chociaż my, twórcy oryginalnego filmu, szanujemy prawo Lionsgate do zarabiania na własności intelektualnej według własnego uznania, musimy podkreślić znaczący wkład oryginalnej obsady — Heather Donahue, Joshua Leonard i Mike Williams. Jako dosłowne twarze tego, co stało się franczyzą, ich wizerunki, głosy i prawdziwe nazwiska są nierozerwalnie związane z The Blair Witch Project. Ich wyjątkowy wkład nie tylko określił autentyczność filmu, ale nadal przemawia do widzów na całym świecie.

Świętujemy dziedzictwo naszego filmu i jednocześnie wierzymy, że aktorzy zasługują na uznanie za ich trwały związek z serią.