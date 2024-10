Błędny cień może być najlepszym filmem akcji roku. Ten zwiastun rozgrzał oczekiwania

fot. Netflix

Reklama

Błędny cień to nowy film akcji Netflixa wyprodukowany w Indonezji. Za kamerą stoi doceniany Timo Tjahjanto, który zasłynął szalonym akcyjniakiem Przychodzi po nas noc. Jest on jednym z najlepszych reżyserów specjalizujących się w tworzeniu imponujących scen walk. Pełny zwiastun zapowiada ich widowiskowość. Tjahjanto będzie również odpowiedzialny za reżyserię kontynuacji hitu z Bobem Odenkirkiem, Nikt 2. Film zebrał dobre recenzje we wrześniu na festiwalu filmowym w Toronto.

Błędny cień - zwiastun

Błędny cień - opis fabuły

Po misji, która niemal zakończyła się fiaskiem, młoda zabójczyni o kryptonimie 13 zostaje zawieszona w obowiązkach i spotyka Monjiego — chłopca, który z winy zbrodniczego syndykatu stracił matkę. Gdy Monji znika, 13 wkracza na ścieżkę zniszczenia, aby odnaleźć swojego jedynego przyjaciela… nawet jeśli oznacza to wystąpienie przeciwko swojej mentorce i organizacji, do której należy.

Błędny cień

W obsadzie znajduje się Aurora Ribero, Hana Malasan, Taskya Namya, Agra Piliang, Andri Mashadi, Adinia Wirasti, Nobuyuki Suzuki.

Błędny cień - premiera filmu 17 października 2024 roku.