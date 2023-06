Blood Rage - popularna gra planszowa powraca do sprzedaży w Polsce

fot. Portal Games

Blood Rage to zaprojektowana przez Erica M. Langa figurkowa gra strategiczna w nordyckich klimatach. Gracze wcielają się w liderów klanów Wikingów, a podczas zabawy (pojedyncza sesja trwa od około 60 do 90 minut) zajmują się między innymi wyprawami i plądrowaniem wiosek po to, by zdobyć punkty zwycięstwa. Wygrywa osoba, która pod koniec rozgrywki posiadać będzie największą ich liczbę.

Planszówka cieszy się dużym zainteresowaniem i na świecie sprzedała się w ponad 50 tysiącach egzemplarzy, a wkrótce powróci na polski rynek. Dużym jej atutem, poza samą rozgrywką, jest także szata graficzna oraz ponad 50 pełnych detali figurek, które znajdują się wewnątrz pudełka. W poniższej galerii możecie zapoznać się z wyglądem całego zestawu.

Blood Rage - gra planszowa

Blood Rage