Bloodshot - czy będzie kontynuacja? Co z Valiant Cinematic Universe?

fot. Sony Pictures

Bloodshot to widowisko, które miało ogromnego pecha w box office, ponieważ trafiło do kin na początku marca i zaledwie po 11 dniach zostało zdjęte z repertuaru z powodu zamknięcia kin w związku z pandemią. Ostatecznie film trafił bardzo szybko na VOD i w tym medium poradził sobie naprawdę dobrze. Jednak nie wiadomo było czy producenci zdecydują się na kontynuację oraz rozwinięcie całego uniwersum widowisk na podstawie komiksów wydawnictwa Valiant, które miał zapoczątkować właśnie Bloodshot. Dan Mintz, szef DMG Entertainment, które odpowiadało za film stwierdził, że kontynuacja jest rozwijana i jest spokojny o to, że Vin Diesel powróci do roli.

fot. materiały prasowe

Natomiast, jeśli chodzi o Valiant Cinematic Universe to Mintz twierdzi, że jest aktywnie tworzone. Następnym filmem będzie Harbinger. Ponadto bracia Russo są cały czas zaangażowani w serial Quantum & Woody. Mintz zdradził również, że są prowadzone rozmowy z platformami streamingowymi odnośnie produkcji z tego uniwersum. Twierdzi, że VCU nabiera rozpędu. Nie wyklucza również pojawienia się Bloodshota w innych produkcjach z uniwersum. Dla przypomnienia film powstał dla Sony, natomiast za kolejne ma odpowiadać Paramount.