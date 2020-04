Blue Sky Labs chce zachęcić nas do kupna inteligentnych masek

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do wskrzeszenia ciekawego produktu autorstwa Blu Sky Labs. Pod koniec 2017 zespół inżynierów pod przewodnictwem architekta Leandro Rolona postanowił rozwiązać jeden z największych problemów, z którym na co dzień muszą zmagać się mieszkańcy azjatycki miast – z fatalną jakością powietrza. W odpowiedzi na rosnący poziom smogu zaprojektowano aktywną maseczkę ochronną ATMOBLUE. Sprzęt wyróżniał się na tle klasycznych maseczek antysmogowych wspomaganym układem filtrowania – małe wiatraczki nieustannie wtłaczały do wnętrza świeże powietrze przepuszczając je przez filtry HEPA. Dzięki takiemu rozwiązaniu korzystanie z maseczki przez dłuższy czas było znacznie bardziej komfortowe niż noszenie pasywnych modeli.

Projekt doczekał się komercjalizacji w 2018 roku i zdobył kilka ważnych nagród branży technologicznej, m.in. Red Dot Design Awards. Ze względu na pilotażowy charakter projektu, w ciągu tych kilku lat maseczka trafiła do dość wąskiego grona odbiorców: w Azji sprzedano ok. 20 tysięcy egzemplarzy. Ale koronawirus może wprowadzić gadżet na światowe salony.

W obliczu pandemii Rolon postanowił wrócić do deski kreślarskiej i zamienić prototypową maskę w sprzęt, który będzie mógł trafić do klientów z całego świata i zapewnić im ochronę zarówno przed smogiem, jak i wirusami. W nowej, kickstarterowej odsłonie ATMOBLUE wprowadzono kilka zmian w stosunku do pierwowzoru. Ulepszono układ zasilania, aby mógł napędzać maseczkę przez 3-5 godzin bez przerwy i zastosowano lepsze filtry HEPA wymieniane co 150 godzin. Usprawniono także system mocowania oraz silikonową nakładkę, aby odświeżona maska ATMOBLUE lepiej izolowała twarz od otoczenia i pewniej trzymała się na głowie. Firma zadbała także o uzyskanie stosownych certyfikatów, które umożliwią legalne sprzedawanie sprzętu poza krajami azjatyckimi.

Zespół Blu Sky Labs zawiesił dość nisko crowdfundingową poprzeczkę – do sfinalizowania projektu potrzebował jedynie 10 tysięcy dolarów, a na cztery dni przed końcem zbiórki zebrano przeszło 170 tysięcy. Środki te pozwolą na wyprodukowanie ok. 1500 maseczek, które trafią do wspierających w maju bądź w czerwcu tego roku (w zależności od wybranego progu wsparcia). Tak krótki czas realizacji zleceń wynika z faktu, że większość prac projektowych nad ATMOBLUE przeprowadzono już kilka lat temu i zewnętrzny wygląd maseczki nie ulegnie zmianie.

Ekipa planowała także udostępnić aplikację do obsługi maski za pośrednictwem smartfonów, która monitorowałaby o konieczności wymiany filtrów czy umożliwiała zdalną regulację obrotów wentylatorów. Ale istnieje znikoma szansa, aby pojawiła się na rynku w ciągu najbliższych kilku miesięcy, gdyż zespół Rolona potrzebowałby aż 3,58 mln dolarów na jej zaprojektowanie. Co ciekawe, w App Store można znaleźć aplikację Blue Sky Lab, ale przystosowano ją do współpracy z pierwszą generacją masek ATMOBLUE.

Rolon z jednej strony może ogłosić sukces, gdyż dzięki Kickstarterowi jego gadżet trafił do szerokiego grona odbiorców z całego świata. Z drugiej zaś zebrał znacznie mniej, niż zakładał. W końcu spośród pięciu zaplanowanych dodatkowych progów nie odblokowano nawet tego za 179 tysięcy dolarów, który pozwoliłby wydłużyć żywotność zintegrowanej baterii do ok. 8 godzin.

Pod dużym znakiem zapytania stoi także wsparcie posprzedażowe dla tego produktu. Na chińskiej stronie Blu Sky Labs znajdziemy co prawda odnośniki do sklepów z pierwszą generacją ATMOBLUE, ale w żadnym z nich nie można obecnie kupić ani masek, ani filtrów.