Dlaczego nowy Bond powinien być kobietą lub czarny? Ekspert brytyjskiego wywiadu tłumaczy

Wciąż nie wiemy, kim będzie nowy James Bond - w ostatnim czasie w sieci nie pojawiły się żadne informacje w sprawie ekranowego następcy Daniela Craiga. Niektórzy komentatorzy spekulują jednak, że w rolę innej już wersji agenta 007 wcieli się czarny mężczyzna lub kobieta. Nie jest tajemnicą, że drugiej z tych propozycji sprzeciwia się producentka Barbara Broccoli, która wolałaby, aby we franczyzie silne postacie żeńskie faktycznie się pojawiały, lecz na drugim planie.

Teraz głos w sprawie nowego Bonda zabrał John Taylor, ekspert brytyjskiego wywiadu szkolący nowych agentów, z 30-letnim doświadczeniem w Biurze Spraw Zagranicznych. On także skłania się ku temu, by ikoniczną postać sportretowała teraz kobieta bądź czarny mężczyzna, tak tłumacząc swoje podejście:

Bond sam w sobie jest największą pomocą w procesie rekrutacji. Myślę, że odpowiedzialni za niego pracownicy wywiadu chcieliby zmienić jedną rzecz - a ta może się wydarzyć: Bond powinien być czarnym mężczyzną, kobietą, albo czarną kobietą. To na pewno sprawi, że inny typ ludzi będzie chciał dołączyć do wywiadu właśnie ze względu na różnorodność. James Bond przynosi same dobro.

Warto przypomnieć, że choć Broccoli nie chciałaby, aby to kobieta wcieliła się w rolę Bonda, z drugiej strony otwarła furtkę dla sportretowania go przez aktora o innym niż biały kolorze skóry - byleby tylko był Brytyjczykiem.

