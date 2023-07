Czy Christopher Nolan wyreżyserowałby Bonda? Reżyser tłumaczy, kiedy mógłby to zrobić

Christopher Nolan, reżyser goszczącego już na ekranach kin Oppenheimera, w podcaście Happy, Sad, Confused Josha Horowitza odpowiedział na pytanie czy pokierowałby kolejnym filmem o agencie 007. Horowitz, żartując, chciał założyć się o 20 dolarów, że reżyser stanie za kamerą, jednak Nolan mówił, że nie mógłby przyjąć takiego zakładu.

Następnie reżyser rozwinął swoją myśl:

Cóż, niedyplomatycznie, będę szczery. Uwielbiam te filmy. Ich wpływ na moją filmografię jest żenująco widoczny, więc nie ma co się przed tym uciekać. Uwielbiam te filmy - przyznał Nolan.

Byłoby to niesamowitym przywilejem. Kiedy bierzesz odpowiedzialność za taką postać, przyjmujesz zestaw ograniczeń. Musisz mieć do tego odpowiednie podejście. To musi być właściwy moment w twoim twórczym życiu, w którym możesz wyrazić to, co chcesz wyrazić w ramach odpowiednich ograniczeń. Nigdy nie chcesz wziąć na siebie czegoś takiego i zrobić tego źle.