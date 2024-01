Box Office: Aquaman 2 pokonał Black Adama. Ma na koncie więcej niż wszystkie ostatnie klapy DC

fot. Warner Bros.

Gdy Aquaman 2 miał premierę, eksperci mówili zgodnie: wyniki w box office będą fatalne. Wiele osób zapowiadało największą klapę w historii DC i nie oczekiwano, że superprodukcja dojdzie nawet do 200 mln dolarów w skali globalnej. Po minionym weekendzie ma jednak już.. 396,2 mln dolarów i zaraz przebije 400 mln dolarów. Oznacza to, że pokonał on ostatnią klapę DC z 2022 roku, czyli Black Adama, który wówczas zebrał 393,4 mln dolarów. Pozostałe porażki Warner Bros., czyli Flash, Shazam 2 oraz Blue Beetle zostały przebite dużo wcześniej w globalnym zestawieniu box office. Budżet to nadal 205 mln dolarów, więc aby wyjść na zero, trzeba zebrać około 500 mln dolarów. Będzie to trudne zadanie dla Jasona Momoy i spółki.

Mean Girls - box office

W drugim weekendzie Mean Girls utrzymują pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 10 mln dolarów (łącznie 50 mln dolarów). Na świecie film jest jedynie wyświetlany w 18 krajach, z których łącznie zebrał 16,2 mln dolarów. Premiery w kolejnych będą dopiero w lutym. Sumując, na koncie 66,3 mln dolarów przy budżecie 36 mln dolarów.

Pszczelarz - box office

Film akcji Pszczelarz utrzymuje natomiast drugą lokatę w Ameryce Północnej z wynikiem 8,4 mln dolarów (łącznie 31,1 mln dolarów). Na świecie tym razem zbiera 14,2 mln dolarów (łącznie 44,2 mln dolarów). Sumując, na koncie 75,3 mln dolarów przy budżecie 34 mln dolarów.

Wonka - box office

Podium więc bez zmian, bo w szóstym tygodniu wyświetlania Wonka nadal cieszy się zainteresowaniem widzów w Ameryce Północnej. Osiąga tym razem 6,4 mln dolarów (łącznie 187,1 mln dolarów). Na świecie ma już 344,6 mln dolarów. Sumując, na koncie świetne 531,8 mln dolarów przy budżecie 125 mln mln dolarów. Nikt raczej nie spodziewał się, że będzie to tak wielki hit komercyjny.