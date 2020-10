Bride - Scarlett Johansson wyprodukuje film dla Apple TV+. Zagra też główną rolę

fot. materiały prasowe

Scarlett Johansson została producentką filmu Bride, nowego projektu Apple oraz A24. Reżyserem łączącej gatunki produkcji będzie Sebastián Lelio. Nad scenariuszem wraz z reżyserem pracują Lauren Schuker Blum oraz Rebecca Angelo.

Scarlett Johansson wcieli się też w filmie Bride w główną rolę. Aktorka zagra kobietę stworzoną po to, by być idealną żoną, a jej kreator będzie miał na jej punkcie obsesję. Bohaterka odrzuci jednak swego stwórcę i wyrwie się z ograniczającej egzystencji. Będzie musiała skonfrontować się ze światem, postrzegającym ją jako potwora. Podczas ucieczki kobieta odnajdzie swoją własną tożsamość, zadziwiającą moc, oraz siłę, by stać się swoją własną twórczynią.

Przypomnijmy, że Sebastián Lelio ma na koncie już inne filmy, których protagonistkami są kobiety: Fantastyczna kobieta, Nieposłuszne czy and Gloria.

Drugim producentem filmu jest natomiast Jonathan Lia z These Pictures.

Data premiery Bride nie jest jeszcze znana, ale będziemy Was informować o dalszym rozwoju projektu.